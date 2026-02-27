Adolescentes e crianças são apreendidos em carro furtado na Ponte Rio-Niterói

Três adolescentes entre 14 e 16 anos, além de uma criança de 8, acabaram detidos na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, na tarde desta sexta-feira (27). Eles estavam em um carro furtado.

De acordo com o Programa Segurança Presente de Niterói, equipes receberam alerta do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) sobre um veículo furtado durante a madrugada. Eles, então, iniciaram as buscas até localizar o automóvel na região do Fonseca.

A partir deste momento, os agentes passaram a manter contato via rádio com policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), que conseguiram interceptar o carro na saída da ponte para a Linha Vermelha.

Os três adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de furto. Já a criança será acompanhada pela Assistência Social da Prefeitura de Niterói e pelo Conselho Tutelar. A 76ª DP (Niterói) vai apuras as condutas individuais de cada um dos jovens.