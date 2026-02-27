Homem é preso suspeito de liderar esquema de fraudes contra idosos

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nesta sexta-feira (27), um homem apontado como um dos líderes de uma organização investigada por aplicar golpes financeiros contra idosos. Segundo as investigações, a quadrilha teria gerado um prejuízo de cerca de em R$ 2 milhões.



O suspeito, que não teve sua identificação divulgada, acabou detido em uma casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele era responsável por alugar o imóvel onde funcionava a central e por recrutar as pessoas que operavam o sistema.



Segundo a Polícia Civil, o grupo operava por meio de um centro de telemarketing clandestino instalado no bairro Prata. No local, diversos computadores eram utilizados para o envio de mensagens e realização de chamadas. A quadrilha utilizava a empresa de fachada para simular o atendimento de instituições bancárias e oferecer empréstimos consignados às vítimas.



As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema.