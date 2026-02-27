Inmet mantém alerta vermelho para chuvas; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira, 27. Entre os locais afetados está parte do Estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.



O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. "Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", afirma o instituto.



Estados afetados:



- Minas Gerais



- Bahia



- Espírito Santo



Trechos do Rio de Janeiro



Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h", acrescenta o Inmet.



Estados afetados:



- Amazonas



- Pará



- Mato Grosso



- Maranhão



- Tocantins



- Goiás



- Piauí



- Ceará



- Rio Grande do Norte



- Paraíba



- Pernambuco



- Alagoas



- Sergipe



- Bahia



- Minas Gerais



- Espírito Santo



- Rio de Janeiro



- Alerta amarelo



Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.