Anitta chora e se desespera em relato sobre perrengue no trio elétrico

A cantora Anitta publicou, nesta sexta-feira (27), vídeos dos bastidores do Bloco da Anitta, realizado no último sábado (21), no Rio de Janeiro. Em um dos registros, a artista aparece emocionada após enfrentar problemas técnicos durante a apresentação no trio elétrico.



Assim que deixou o trio, ela comentou com a equipe sobre o momento de tensão. “Nossa, gente… desesperada”, disse, ao relembrar o ocorrido durante o trajeto.



Segundo a cantora, o choro foi motivado por falhas no som em determinados pontos do desfile. Ela contou que ficou apreensiva com a possibilidade de o áudio não voltar a funcionar. “Eu chorei porque estava com muito medo. Eu estava com muito medo de o som não voltar. Eu estava desesperada”, relatou.



Apesar do contratempo, o sistema de som foi restabelecido e o show seguiu normalmente até o encerramento. Nos bastidores, a equipe celebrou o sucesso do evento, que reuniu uma multidão no Centro do Rio.