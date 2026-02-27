Após acidente, humorista Marquito passará por cirurgia delicada

O humorista Marquito, que faz parte do elenco do “Programa do Ratinho”, segue internado em um hospital particular na cidade de São Paulo depois de sofrer um acidente de moto na última quarta-feira (25). Conforme informou o SBT, ele deve passar por uma cirurgia considerada delicada na coluna nesta sexta-feira (27).



A emissora enviou uma atualização sobre o quadro de saúde do artista, informando que o procedimento está previsto para esta tarde e que novas informações serão divulgadas caso haja mudanças no estado clínico.



De acordo com a equipe do canal, Marquito teria passado mal enquanto conduzia a motocicleta, perdeu o controle da direção e acabou caindo. Com a queda, sofreu lesões no rosto e fraturou uma costela. Desde o acidente, ele permanece hospitalizado e em coma induzido.