Paramount emitirá US$ 47 bi em ações com prêmio para fazer frente a acordo com Warner

A Paramount Skydance recebeu um grande voto de confiança de seus acionistas controladores, incluindo a família Ellison, quando concordaram em apoiar totalmente uma oferta de ações para ajudar a financiar o acordo da empresa com a Warner Bros. Discovery, com um grande prêmio acima do preço das ações da Paramount.

No final da sexta-feira, 27, a Paramount delineou alguns dos detalhes financeiros de seu acordo de US$ 110 bilhões para a Warner Bros, a US$ 31 por ação em dinheiro. O acordo avalia a Warner Bros. em US$ 81 bilhões, mais cerca de US$ 29 bilhões em dívida líquida assumida.

Uma pergunta ainda não respondida até agora eram os termos da captação de capital da Paramount para ajudar a financiar o acordo.

A empresa disse que emitiria US$ 47 bilhões em ações - acima de uma estimativa anterior de cerca de US$ 41 bilhões - a um preço de oferta de US$ 16,02 por ação. Isso representa um prêmio de 19% acima do preço de fechamento das ações da Paramount na sexta-feira, de US$ 13,51. As ações da empresa dispararam 21% na sexta-feira, à medida que os investidores reagiram favoravelmente à vitória da Paramount na disputa após a Netflix sair da concorrência.

A Paramount disse que a operação de US$ 47 bilhões, composta por ações classe B, está sendo "totalmente apoiado" pela família Ellison e pela Redbird Capital Partners, os atuais acionistas controladores da Paramount, que agora possuem cerca de 70% do total de 1,1 bilhão de ações em circulação da empresa. A família Ellison é liderada pelo presidente da Oracle e bilionário Larry Ellison e seu filho David, o CEO da Paramount.

Os investidores reagiram favoravelmente aos detalhes, com as ações da Paramount subindo 4% no after market da Bolsa de Nova York perto das 21h03 (de Brasília).

Grandes ofertas de ações muitas vezes são feitas com desconto em relação ao preço de mercado. É por isso que a venda de ações da Paramount é tão notável e otimista.

