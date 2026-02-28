Casal ligado ao CV é preso em motel

O chefe e a operadora financeira de uma quadrilha especializada em roubos a residências de luxo e explosões de caixas eletrônicos, ligada ao Comando Vermelho (CV), foram presos, na manhã de ontem, em São Gonçalo. Eles estavam foragidos desde quarta-feira, quando ocorreu uma operação contra o grupo.

Segundo a Civil, a dupla foi localizada num motel, após investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

O homem era responsável pelo planejamento das ações, definição dos alvos, organização da logística interestadual e divisão dos valores obtidos com os crimes. Já a mulher atuava na movimentação dos recursos ilícitos, intermediando transações e ocultando a origem do dinheiro.

Na quarta-feira passada, foram cumpridos 16 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão nos estados do Rio e Santa Catarina. Cerca de R$ 30 milhões teriam sido movimentados ao longo de cinco anos por meio de contas de pessoas físicas e jurídicas utilizadas para esconder a origem dos valores. Parte do dinheiro seria lavada em uma joalheria de Niterói.