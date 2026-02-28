Morre ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Rio - O diretor e ator Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Com trajetória marcante na televisão brasileira, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que não divulgou a causa da morte.



Em nota oficial, o hospital comunicou o falecimento e prestou solidariedade aos familiares. “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.