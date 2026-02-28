Vistoria no Guandu vai interromper abastecimento de água na Zona Oeste

Rio – Bangu, Campo Grande, Realengo e outros 20 bairros da Zona Oeste terão o abastecimento de água interrompido, das 4h às 22h, na próxima terça-feira (3). O motivo é uma vistoria interna no Sistema Guandu, realizada pela Cedae.
Confira a lista completa de bairros afetados:
- Bangu
- Barra de Guaratiba
- Campo dos Afonsos
- Campo Grande
- Cosmos
- Deodoro
- Gericinó
- Guaratiba
- Ilha de Guaratiba
- Inhoaíba
- Jardim Sulacap
- Jabour
- Magalhães Bastos
- Paciência
- Padre Miguel
- Pedra de Guaratiba
- Realengo
- Santa Cruz
- Santíssimo
- Senador Camará
- Senador Vasconcelos
- Sepetiba
- Vila Kennedy
- Vila Militar
No município de Seropédica, na Baixada Fluminense, a região de Canto do Rio também terá o fornecimento de água paralisado no mesmo período.
A Rio+Saneamento, que leva água a essas regiões, informou que o serviço será retomado em até 72 horas após o fim do trabalho da Cedae. O retorno do abastecimento pode variar de acordo com a localidade, especialmente nas áreas mais elevadas e nas pontas de rede.
A orientação é para que moradores façam uso consciente de água, evitando atividades de alto consumo até a normalização do serviço.