Morre Dennis Carvalho, diretor de 'Vale Tudo' e 'Dancin Days', aos 78 anos

Morreu neste sábado, 28, aos 78 anos, o ator e diretor Dennis Carvalho, conhecido por sucessos da TV brasileira, como Vale Tudo e Dancin Days. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao Estadão. A causa da morte não foi divulgada.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", disse o Copa Star em nota.

O artista teve grande contribuição à história da televisão. Como ator, participou de produções como Roque Santeiro, Locomotivas e Malu Mulher.