Agência de energia atômica descarta vazamento radiológico no Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) comunicou neste sábado (28) que, apesar da recente escalada de conflitos no Oriente Médio, não foram detectados sinais de impacto radiológico na região. O órgão pediu “moderação” nos ataques e retaliações dos países envolvidos

Israel lançou um ataque contra o Irã no início da manhã deste sábado, declarando estado de emergência "especial e imediato" em todo o país, de acordo com informações da agência de notícias Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também confirmou "grandes operações de combate" no Irã com o objetivo de defender o povo norte-americano, "eliminando ameaças iminentes do regime iraniano".

O Irã, por sua vez, disparou mísseis contra países árabes do Golfo.

Em publicação nas redes sociais, a Aiea não cita se instalações nucleares específicas foram alvejadas, mas diz que monitora a situação de perto.

“A Aiea está monitorando de perto os desdobramentos no Oriente Médio e insta à moderação para evitar quaisquer riscos à segurança nuclear das pessoas na região. A Aiea mantém contato permanente com os países da região e, até o momento, não há evidências de qualquer impacto radiológico”, diz o comunicado.

Na quinta-feira (26), Irã e Estados Unidos haviam retomado as negociações com o objetivo de encontrar uma solução diplomática para a longa disputa sobre o programa nuclear iraniano. Estados Unidos, Israel e outros países ocidentais afirmam que o programa visa a construção de armas nucleares. O Irã nega a acusação.