Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo do 'BBB 26'

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado, 28. Ela terá direito a imunizar um participante na formação do Paredão do domingo, 1º de março. Caso opte por não receber um vídeo da família, poderá dar uma imunidade extra.

Ele disputou a etapa final da prova com Marciele e Jonas, mas levou a melhor.

Os três haviam feito o melhor tempo da segunda fase da disputa.

O brother escolheu Ana Paula Renault para enfrentar o Castigo do Monstro.

A sister sai do VIP e terá de recolher espigas de milho com uma pinça. A escolha gerou uma discussão entre os dois.

"Como uma pessoa tão boazinha me tirou do VIP?", questionou a jornalista.