O que é Roblox?

Roblox é uma plataforma online, desenvolvida pela empresa Roblox Corporation, que permite aos usuários programar e jogar jogos criados por eles mesmos ou por outros usuários.

O Roblox hospeda milhões de jogos criados por usuários, chamados de 'experiências'. Embora seja gratuito, ele oferece compras no jogo feitas por meio de sua moeda virtual, conhecida como 'Robux', e os desenvolvedores de jogos na plataforma podem criar itens que custam Robux. Em fevereiro de 2025, a plataforma registrava uma média de 85,3 milhões de usuários ativos diários.