Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de março de 2026

Março é um mês com muitas datas significativas para a luta pela igualdade. A mais lembrada com certeza é o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Além de defender a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e representatividade em todos os setores da sociedade, a efeméride simboliza o combate à violência e ao feminicídio, cujos números permanecem altos no país. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil e desta edição do programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, ambas de fevereiro deste ano. Já a Radioagência Nacional destacou as falhas na execução das políticas públicas voltadas à população feminina, em reportagem de 2025. A TV Brasil também deu sua contribuição ao debate, mostrando as dificuldades de conciliar trabalho e tarefas domésticas nesta reportagem do Repórter Brasil Tarde, exibida em 2021.

Combate à discriminação

Ainda falando em luta pela igualdade, logo no dia 1º de março temos o Dia Mundial da Zero Discriminação, efeméride criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014. A data combate a discriminação de pessoas em decorrência de:

idade,

sexo,

identidade de gênero,

orientação sexual,

deficiência,

raça,

etnia,

idioma,

saúde (incluindo estado sorológico positivo para o HIV),

localização geográfica,

situação econômica ou de migração,

ou por qualquer outro motivo.

O tema já foi tratado sob diversos aspectos pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A Agência Brasil falou sobre intolerância religiosa em reportagem de 2025. A Radioagência Nacional abordou o racismo estrutural em matéria do mesmo ano. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, mostrou a discriminação de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, em reportagem de 2016.

Seguindo no tema do combate ao preconceito, temos o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial em 21 de março. No Brasil, 85% da população negra afirma já ter sofrido discriminação racial, conforme mostrou reportagem da Agência Brasil de 2025. Tanto que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que existe racismo estrutural no país e cobrou providências do setor público, como destacou a Radioagência Nacional, também em matéria do ano passado. Lembrando que os crimes de racismo e injúria racial são imprescritíveis. Mas, você a diferença entra os dois? Aprenda nesta reportagem do Repórter Brasil Tarde, exibida em 2022 pela TV Brasil.

Inclusão

Em 21 de março temos o Dia Internacional da Síndrome de Down. É sempre importante ressaltar que não é uma doença, mas uma condição genética que afeta o desenvolvimento físico e intelectual. Embora as pessoas que a possuem possam enfrentar desafios no aprendizado e no desenvolvimento, muitas conseguem desenvolver uma vida plena e produtiva. A importância da efeméride foi discutida em entrevista veiculada no Revista Brasil, da Rádio Nacional, em 2025. A Radioagência Nacional publicou reportagem explicando os direitos dessa parcela da população em 2022. No mesmo ano, as políticas e práticas inclusivas foram destacadas pela Agência Brasil e pelo jornal Brasil Em Dia, do Canal Gov.

Comunicação Pública

No dia 11 de março de 1974 foi inaugurado o Parque do Rodeador, em Brazlândia, região administrativa do Distrito Federal. O local, que completa 52 anos em 2026, abriga um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país, incluindo os transmissores em ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia, a única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional. Em 2024, quando o complexo completou 50 anos de existência, os veículos da EBC publicaram várias matérias destacando sua história e sua importância para a comunicação pública. É o caso destas reportagens da Agência Brasil, Radioagência Nacional e desta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Os 50 anos do Parque do Rodeador também foram o tema de um áudio documentário de cinco episódios que foram ao ar pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Ouça cada um abaixo:

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Saúde

Estamos no Março Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal, campanha criada por indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS). A doença ganhou muito destaque no ano passado, com a morte da cantora brasileira Preta Gil. É o terceiro tipo de câncer mais comum no país, como ressaltou o Repórter Brasil, da TV Brasil. Já esta reportagem da Radioagência Nacional fala sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. O Março Azul também foi destaque na Agência Brasil, neste texto publicado em 2024.

Mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo enfrentam algum grau de perda auditiva, segundo dados da OMS. No Brasil, são 2,2 milhões de pessoas. Muitas vezes, o problema pode ser evitado. Este é o mote do Dia Internacional do Cuidado Auditivo, celebrado em 3 de março. Os veículos da EBC abordaram a prevenção em várias oportunidades. A TV Brasil deu destaque ao tema em 2019, no Repórter Brasil, e em 2023, no Repórter Brasil Tarde. A Agência Brasil publicou reportagem a respeito em 2024 e a Radioagência Nacional deu sua contribuição em 2025.

Como anda sua rotina de atividades físicas? Se você não tem nenhuma, é melhor começar a se mover. O sedentarismo contribui para o desenvolvimento de várias doenças, desde as cardiovasculares, diabetes, problemas de saúde mental e até cânceres. Incentivar a prática de atividades saudáveis é o objetivo do Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, celebrado em 10 de março. A Agência Brasil alertou que 52% dos brasileiros não fazem nenhuma atividade física em matéria de 2023. O Tarde Nacional Amazônia, da Rádio Nacional, entrevistou em 2025 um especialista sobre formas de sair da inatividade. E a TV Brasil mostrou que o sedentarismo já é considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em reportagem exibida no Repórter São Paulo, em 2022.

Meio ambiente

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, no ano passado colocou o tema em evidência. Ele volta à tona neste mês, com o Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas, fixado em 16 de março. A Radioagência Nacional aproveitou a COP30 para mostrar que 85% das cidades brasileiras ainda não têm plano de adaptação às mudanças climáticas. A Agência Brasil destacou como as crianças são as principais afetadas pelo problema, também em reportagem do ano passado. E o programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional, abordou a temática em janeiro deste ano, trazendo justamente o olhar das novas gerações sobre a crise climática.

O Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março. A efeméride lembra a importância do uso racional do mais importante recurso natural que possuímos, bem como do combate à poluição. A Agência Brasil noticiou, em 2024, que a falta de água potável ainda atinge 33 milhões de pessoas no Brasil. No mesmo sentido, o Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, abordou em 2022 a falta de saneamento básico, que afeta 50% dos brasileiros. No mesmo ano, o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, abordou o Dia Mundial da Água em uma entrevista esclarecedora.

Cultura

Para fechar o mês, trazemos uma data recente, mas de grande importância para nossa cultura. Há um ano, no dia 2 de março de 2025, “Ainda estou aqui” fazia história se tornando o primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A conquista do longa-metragem dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello foi destacada na Agência Brasil, na Radioagência Nacional, e nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de Março de 2026*

Lançamento do programa "Acontecimentos Aristolino", na Rádio Nacional (73 anos) Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (80 anos) Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (50 anos). O artista faz aniversário em 29 de fevereiro (ano bissexto), mas está representado aqui no primeiro dia do mês de março Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (130 anos) Março Azul - mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal por indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) Dia Mundial da Zero Discriminação - iniciativa contra a discriminação de pessoas por causa de sua idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde (incluindo estado sorológico positivo para o HIV), localização geográfica, situação econômica ou de migração, ou por qualquer outro motivo Inauguração da terceira versão da Estação da Luz (125 anos) “Ainda Estou Aqui” conquista o prêmio de Melhor Filme Internacional, o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro (1 ano) Nascimento do estadista e político russo Mikhail Gorbatchov (95 anos) Morte do músico, cantor, ator, diretor, pintor, poeta e compositor francês Sergé Gainsbourg (35 anos) Morte da jornalista, médium, parapsicóloga e artista plástica paulista Elsie Dubugras (20 anos). Durante 33 anos, foi editora especial da Revista Planeta, e apresentou ao mundo o trabalho do médium brasileiro Luiz Antonio Gasparetto Nascimento do instrumentista paulista Amilton Godói (85 anos) - integrante do "Zimbo Trio" Acidente aéreo com o grupo musical Mamonas Assassinas. A colisão do jato Learjet com a Serra da Cantareira culminou na morte de nove tripulantes, incluindo todos os integrantes da banda (30 anos) Morte da escritora, roteirista e cineasta francesa Marguerite Donnadieu, a Marguerite Duras (30 anos) Morte do acordeonista, compositor e produtor musical paraibano José Abdias de Farias (35 anos) Nascimento do cantor e compositor mineiro Vanderli Catarina, conhecido pelo nome artístico Vander Lee (60 anos) Dia Internacional do Cuidado Auditivo Dia Mundial da Vida Selvagem Tombamento estadual da Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas, em Santa Luzia (50 anos) Lançamento do programa "Época de Ouro", na Rádio Nacional (21 anos) - dedicado ao chorinho Nascimento do futebolista fluminense Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha (80 anos) Nascimento da cantora potiguar Ademilde Fonseca Delfino (105 anos) Nascimento do compositor, letrista, músico, professor, produtor musical, pesquisador, locutor, escritor e maestro paulista Edgard Barbosa Poças (80 anos) - criador da Turma do Balão Mágico Morte da cantora lírica paulista Constantina Araújo (60 anos) Nascimento do escritor, jornalista e roteirista amazonense Márcio Souza, conhecido por Mad Maria (80 anos) Nascimento do banqueiro, historiador e escritor pernambucano Fernando Pio dos Santos (120 anos) Começam a retornar as imagens do Cometa Halley e as primeiras imagens do seu núcleo feitas pela sonda espacial soviética Vega 1 (40 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense Abílio Lessa (100 anos) Nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (155 anos) Lançado o primeiro álbum póstumo de Jimi Hendrix "The Cry of Love" (55 anos) Winston Churchill utiliza pela primeira vez a palavra "Cortina de Ferro" no seu discurso na Universidade Westminster em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos (80 anos) Dia Nacional da Música Clássica Dia Internacional de Sensibilização para o Desarmamento e a Não-Proliferação Morte do cantor, compositor e pintor fluminense Mario Telles (20 anos) Nascimento do guitarrista, baixista, saxofonista, compositor e cantor britânico David Gilmour (80 anos) - vocalista da banda inglesa Pink Floyd Morte do sociólogo, professor e jornalista paulista Perseu Abramo (30 anos) Morte do engenheiro e político paulista Mário Covas Júnior (25 anos) Nascimento do animador e diretor de cinema paulista Alê Abreu (56 anos) - dirigiu, entre outros, “Garoto Cósmico” e “O Menino e o Mundo”, tendo este sido indicado ao Oscar de melhor filme de animação Alexander Graham Bell patenteia invenção que ele chama de telefone (150 anos) Dia do Paleontólogo - fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia Primeira irradiação do programa humorístico "A Casa da Sogra", na Rádio Nacional (79 anos) Morte do produtor musical, arranjador, compositor, engenheiro sonoro, músico e maestro britânico George Martin - conhecido como o quinto beatle (10 anos) Morte do compositor, trompetista e regente fluminense Paulino Sacramento (100 anos) Dia Internacional da Mulher Nascimento do militar, escritor, professor de ioga potiguar José Hermógenes de Andrade Filho, mais conhecido como professor Hermógenes (105 anos) - divulgador da hatha ioga no Brasil Morte do acordeonista e compositor mineiro Antenógenes Honório da Silva (25 anos) Morte do músico pernambucano Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos (10 anos) Nascimento do escritor norte-rio-grandense José Bezerra Gomes (115 anos). Sua obra aborda temática regionalista nordestina e em sua homenagem foi criada uma fundação de apoio à cultura, a Fundação Cultural José Bezerra Gomes, na sua cidade natal, Currais Novos, no Rio Grande do Norte Morte do jogador de basquetebol fluminense Zenny de Azevedo, mais conhecido como Algodão (25 anos) Morte do pianista e compositor britânico Keith Noel Emerson (10 anos) - mundialmente conhecido depois de fundar a banda Emerson, Lake & Palmer (ELP), um dos primeiros supergrupos de rock, em 1970 Morte do rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís Antônio Domingos Rafael de Bragança, o Dom João VI (200 anos) Dia Internacional das Juízas Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo Dia do Telefone Inauguração do Parque do Rodeador (52 anos). O local abriga um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país, incluindo os transmissores em ondas curtas (OC) da Rádio Nacional da Amazônia, única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional Morte do jurista, educador e escritor baiano Anísio Teixeira (55 anos) Nascimento do bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla (105 anos) Nascimento do jurista e poeta fluminense António Cândido Gonçalves Crespo (180 anos). Filho de mãe escrava, fixou-se em Lisboa aos 14 anos de idade e estudou Direito na Universidade de Coimbra Nascimento do humorista, apresentador de televisão, roteirista e produtor fluminense Carlos Alberto de Nóbrega (90 anos) Nascimento da atriz e cantora estadunidense Liza Minnelli (80 anos) Nascimento do baixista, compositor britânico Steve Harris (70 anos) - conhecido por ser co-produtor e fundador da banda britânica de heavy metal Iron Maiden Nascimento do cantor e compositor fluminense Áureo Campagnag de Sousa, o Aurinho da Ilha (95 anos). Pertencente à ala de compositores do Salgueiro, compôs o samba-enredo "História da liberdade no Brasil", que classificou a escola em 3º lugar no Grupo 1 no desfile de 1967 Um reator da Central Nuclear de Fukushima I derrete, explode e libera radioatividade na atmosfera um dia após o sismo do Japão (15 anos) Dia da Pessoa Bibliotecária Nascimento do cineasta, ator e roteirista paulista José Mojica Marins, o Zé do Caixão (90 anos) Nascimento do cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França, o Chico Science (60 anos) Nascimento do compositor mineiro Synval Silva (115 anos). Em 1940, ele fundou o GRES Império da Tijuca, para o qual compôs o samba "Sandália de cetim", participando da ala dos compositores até a morte Morte do cantor sertanejo paulista Francisco dos Santos, o Cascatinha da dupla "Cascatinha & Inhana" (30 anos). Junto com a esposa Ana Eufrosina da Silva, formaram uma das principais duplas sertanejas do Brasil Lançamento do programa "A Hora do Pato", por Heber de Bôscoli, na Rádio Nacional RJ (84 anos) Nascimento do músico fluminense Oswaldo Montenegro (70 anos) Três explosões destroem a Plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos, a maior plataforma semissubmersa de produção de petróleo no mundo, antes de seu naufrágio (25 anos) Início da Guerra Civil Síria (15 anos), conflito interno em andamento que começou como uma série de grandes protestos populares em 26 de janeiro de 2011 e progrediu para uma violenta revolta armada Governo francês condecora o escritor Paulo Coelho com o título de Cavalheiro das Artes e das Letras (30 anos) Dia Mundial do Direito do Consumidor Dia da Escola Nascimento do teatrólogo, dramaturgo e ensaísta fluminense Augusto Boal (95 anos) Dia Nacional do "Teatro do Oprimido" - data em homenagem ao dia de nascimento de seu criador, o teatrólogo Augusto Boal Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas Dia Nacional do Ouvidor Primeira irradiação do programa infantil "História de Chinelos", na Rádio Nacional (74 anos) Nascimento do cronista, comentarista esportivo, poeta e compositor pernambucano Antônio Maria (105 anos) - considerado o rei do samba-canção na década de 1950 Nascimento do cantor e compositor paulista Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (105 anos) - contratado pela Rádio Nacional Morte do crítico e gestor público do cinema fluminense José Carlos Avellar (10 anos) Dia Nacional da Imigração Judaica Previsão de Término do Ramadan (Data Móvel) Primeira transmissão do programa "Momento de Jazz", produzido por Nelson Tolipan, na MEC FM (40 anos) Nascimento do violonista e músico paraibano Francisco Soares de Araújo, o Canhoto da Paraíba (100 anos) Nascimento do compositor baiano José de Assis Valente (115 anos) Dia Nacional do Artesão O escritor brasileiro Monteiro Lobato é preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo (85 anos) Taça Jules Rimet, nome dado ao troféu da Copa do Mundo da FIFA até 1970, é roubada em exibição na cidade de Londres (60 anos) Equinócio de Primavera (hemisfério Norte) e Equinócio de Outono (hemisfério Sul). Em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã Dia Internacional da Felicidade Dia do Contador de Histórias Inauguração do Museu da Língua Portuguesa (20 anos) Dia Internacional das Florestas Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial Dia Internacional da Síndrome de Down Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé Morte do músico cubano Pío Leyva (20 anos) - participou do "Buena Vista Social Club" Dia Mundial da Água - comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução A/RES/47/193, de 22 de fevereiro de 1993 Nascimento da atriz brasileira-polonesa Berta Loran (100 anos) Morte da atriz anglo-americana Elizabeth Taylor (15 anos) Carmen Miranda se consagra a primeira e única artista do Brasil a deixar as impressões de suas mãos em uma plataforma da "Calçada da Fama", do Chinese Theatre (85 anos), em Hollywood Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (35 anos) Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas Dia Mundial de Combate à Tuberculose Dia da União dos Povos Latino-Americanos O município de Paraty recebe o título de "Monumento Nacional", sob a supervisão da diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Iphan (60 anos) Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros - comemoração que mereceu uma designação especial da Assembleia Geral da ONU, em 28 de novembro de 2006 O Parlamento Britânico aprova o Abolition of the Slave Trade Act, proibindo o tráfico de escravos no Império Britânico (1807) Dia Nacional da Comunidade Árabe Brasil assina o Tratado de Assunção em 1991, que cria o Mercosul, junto com Argentina, Uruguai e Paraguai (35 anos) Dia do Cacau - data comemorativa não oficial, em referência à importância histórica e econômica do cultivo no Brasil, especialmente no sul da Bahia Morre o compositor alemão Ludwig van Beethoven, um dos maiores nomes da música clássica (1877) Termina a Batalha de Iwo Jima, no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial (1945) O médico Jonas Salk anuncia o desenvolvimento da primeira vacina eficaz contra a poliomielite (1953) Dia Mundial do Teatro Dia Nacional da Inclusão Digital Dia do Grafite - data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987 Dia Nacional do Circo Aniversário de Ceilândia - Região Administrativa dos Distrito Federal (55 anos) Morte da ensaísta, escritora, editora e crítica literária paulista Heloisa Teixeira, conhecida anteriormente como Heloisa Buarque de Hollanda (1 ano) Estreia do programa "Puxa o Fole", na Rádio Nacional AM RJ (16 anos) - dedicado ao forró Nascimento da cantora, compositora e atriz estadunidense Lady Gaga (40 anos) É lançada em Atlanta, Estados Unidos, a primeira versão da Coca-Cola, criada pelo farmacêutico John Stith Pemberton (1886) A Irlanda se torna o primeiro país do mundo a adotar a proibição total do fumo em ambientes fechados de trabalho (2004) Nascimento do cantor e compositor fluminense Jorge Gomes Pessanha, o Jorginho Pessanha (95 anos) Nascimento do músico fluminense Felipe de Nóbrega Ribeiro, o Bi Ribeiro (65 anos) - baixista da banda "Paralamas do Sucesso" Dia Internacional de Lixo Zero Nascimento do compositor e instrumentista fluminense Luis Reis (100 anos) Estreia da Sinfonia nº 1, de Robert Schumann, em Leipizig (185 anos) Lançamento no Brasil da revista de cinema A Scena Muda (105 anos) - a primeira do gênero no país Inauguração do Metrô de Brasília (25 anos)

