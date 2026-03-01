TV Brasil transmite neste domingo clássico Fortaleza e Ceará

A TV Brasil exibe, neste domingo (1), a partir das 17h, o jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense 2026 entre Fortaleza e Ceará. O jogo será transmitido para todo o país com sinal gerado pela TV Ceará, emissora parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Clássico-Rei define pela quarta vez consecutiva o campeão do campeonato e a emissora pública prepara o seu telespectador para o duelo que inicia às 18h, direto da Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo de volta acontece no domingo (8) seguinte, também na Arena Castelão.

Campeonato Cearense

O Campeonato Cearense 2026 teve início no dia 6 de janeiro. A competição é dividida em quatro fases: primeira fase, segunda fase, semifinais e final.

Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos e se enfrentaram dentro das próprias chaves, totalizando quatro partidas para cada equipe. Os três primeiros colocados de cada grupo avançaram para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputaram o Quadrangular da Permanência. A classificação foi definida pela soma de pontos, com critérios de desempate baseados em vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

A segunda fase contou com seis equipes distribuídas em dois novos grupos, que se enfrentaram em jogos únicos. Os dois melhores de cada grupo avançaram para as semifinais. As últimas equipes disputarão o 5º lugar, que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

A fase final foi disputada em sistema de mata-mata. As semifinais aconteceram em jogos de ida e volta, assim como será na decisão. Em caso de empate no placar agregado da final, o campeão será definido nos pênaltis.

Participam do campeonato dez equipes: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol, Horizonte, Maranguape e Quixadá.

A transmissão do Campeonato Cearense integra a ampla cobertura esportiva da TV Brasil em 2026. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, ao longo da temporada, partidas dos Campeonatos Baiano, Capixaba, Cearense e Paraense, com sinal gerado pelas emissoras parceiras da RNCP.

A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos quatro estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo, TV Ceará e TV Cultura do Pará.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.