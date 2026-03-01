Novorizontino elimina Corinthians e chega à final do Paulistão

O Novorizontino é o primeiro finalista do Campeonato Paulista 2026. A vaga veio com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na noite do último sábado (28).

O gol da vitória ocorreu aos 28 minutos da etapa final. Rômulo acionou Robson na direita, e o artilheiro do estadual, com sete gols, mandou na medida para o lateral Mayk, nas costas da marcação, estufar as redes e definir o placar e a classificação.

Agora, o Novorizontino espera a definição do rival na final, que sairá do vencedor de Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam na noite deste domingo (1º), em Barueri. As finais do Estadual estão marcadas para quarta-feira (4) e domingo (8).

Na história do campeonato, o antigo Grêmio Esportivo Novorizontino havia participado da final do Paulistão em 1990, contra o Bragantino. Naquela ocasião, o time ficou com o vice-campeonato.

Porém, o Grêmio Esportivo Novorizontino foi extinto no final do século passado, e o atual clube, o Grêmio Novorizontino, foi fundado em 2010. Dessa forma, a equipe chega pela primeira vez à decisão do maior estadual do país e supera a campanha de 2024, quando foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal.