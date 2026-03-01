Pedro II inicia processo para desligar alunos envolvidos em estupro em Copacabana

Rio - A Reitoria do Colégio Pedro II repudiou o caso de estupro coletivo envolvendo três alunos do Campus Humaita II, na Zona Sul do Rio, e informou que entrou com processo de desligamento dos investigados. Em nota pública, divulgada no sábado (28), a instituição disse que, assim que foi notificada, também deu início ao acolhimento da aluna e de sua família, mantendo o devido sigilo sobre a identidade da vítima.

A adolescente de 17 anos denuncia que foi estuprada no dia 31 de janeiro por Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19, João Gabriel Xavier Bertho, de 19; e um adolescente de 17 anos, que por ser menor de idade não terá o nome divulgado. Todos são considerados foragidos da Justiça.



"Estamos todos indignados com o ocorrido e seguimos com os procedimentos para continuidade de processo iniciado pela gestão do campus, em conjunto com a Reitoria e sob orientação da procuradoria federal para desligamento dos estudantes. Não podemos tolerar a barbárie brutal da violência de gênero vivenciada a cada hora em nosso país", diz um trecho da nota.

Em outro momento, o colégio afirma que vai manter ações enérgicas e necessárias diante da urgência da situação, além de se colocar à disposição das autoridades legais. Leia a nota na íntegra abaixo:

Nas redes sociais, estudantes e pais do Colégio Pedro II também demonstraram solidariedade à vítima e repudiaram o ocorrido: "Estamos todos chocados e nunca imaginaríamos que um conhecido que estuda no mesmo colégio que nós faria uma nojeira como essa", escreveu um estudante.

Vítima foi atraída por ex-namorado

Segundo a jovem, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles.

Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar abusos, inclusive fazendo uso de violência física e psicológica. Após a denúncia, investigadores da 12ª DP (Copacabana) analisaram imagens do circuito interno do prédio, onde ficou provado que os citados no boletim de ocorrência estavam no local no momento do crime. A distrital também verificou o laudo do exame de corpo delito.

A reportagem tenta contato com as defesas dos citados. O espaço está aberto para manifestação.