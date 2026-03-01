Familiares e amigos se despedem de Dennis Carvalho no Rio

Rio - O velório do ator e diretor Dennis Carvalho aconteceu na manhã deste domingo (1º), no Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio. A cerimônia ocorreu na capela ecumênica 1, entre 10h e 13h, e foi restrita a familiares e amigos próximos, conforme pedido da família.



Em nota oficial, o Crematório informou que a despedida não seria aberta ao público. “A cerimônia de despedida no local será reservada exclusivamente à família e amigos próximos. Solicitamos a compreensão de todos para que o desejo da família seja atendido. Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação”, diz o comunicado.



A instituição também lamentou a morte do artista e destacou sua importância para a cultura nacional. “O Crematório e Cemitério da Penitência lamenta essa perda tão significante, especialmente para a teledramaturgia brasileira, e se solidariza com a família, amigos e fãs na certeza de que Dennis Carvalho parte deixando um grande legado para a nossa arte”, afirma o texto.



Entre os primeiros a chegar ao velório esteve Leonardo, filho do diretor com Christiane Torloni, acompanhado da mulher, Keruse Bongiolo. Deborah Evelyn, que foi casada com Dennis por 24 anos e é mãe de Luíza, outra filha do artista, também compareceu à cerimônia.



Paulo Betti, Andrea Beltrão, Marieta Severo e Arlete Salles estiveram no local para prestar as últimas homenagens. Além de Leonardo e Luíza, Dennis Carvalho deixa a filha Tainah e os netos Lucca, Nina e Laura.



Dennis Carvalho morreu neste sábado (28), aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, onde ele estava internado. A causa da morte não foi divulgada. “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, informou a unidade de saúde em nota.

Nascido em São Paulo, Dennis morava no Rio havia mais de quatro décadas. Com carreira marcante como ator e diretor, ele teve participação decisiva na história da televisão brasileira, tanto à frente das câmeras quanto nos bastidores.