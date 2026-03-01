Bombardeios seguem neste domingo no Oriente Médio

“As Forças Armadas darão uma vingança diferente e decisiva”, escreveu a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). “A sexta onda da Operação Verdadeira Promessa 4 foi executada de forma decisiva por meio de extensos ataques com mísseis e drones da IRGC contra os territórios ocupados e as bases militares americanas na região”, acrescentou.

Em resposta ao assassinato do aiatolá Ali Khamenei, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciou o lançamento de um ataque contra o território israelense e pelo menos 27 bases americanas na região do Oriente Médio.

Segundo as forças iranianas, os alvos do ataque incluíam o quartel-general do Exército israelense em Hakirya, Tel Aviv, um complexo industrial de defesa na mesma cidade e uma base aérea na capital israelense.

Após o anúncio da IRGC, o Exército israelense pediu à população que permanecesse em locais seguros até novo aviso, sem fornecer mais detalhes.

Do Catar, o Ministério da Defesa anunciou que havia "impedido com sucesso" o impacto de aproximadamente 18 mísseis que tinham como alvo diversas áreas do país.

Também neste domingo (1º), Israel afirmou ter lançado uma ampla onda de ataques no centro de Teerã e estar buscando dominar os céus sobre a capital, depois que sua força aérea matou o líder supremo do Irã em um ataque em grande escala que aumentou os temores de crescente instabilidade no Oriente Médio.

Ao longo do dia, a Força Aérea de Israel realizou ataques para abrir o "caminho para Teerã", e os militares israelenses afirmaram que a maioria dos sistemas de defesa aérea no oeste e centro do Irã havia sido desmantelada.

Ataques

A ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, desencadeada neste sábado (28), deixou ao menos 201 pessoas mortas e 747 feridas.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi assassinado durante a agressão militar. A informação foi confirmada pela mídia oficial iraniana na noite desse sábado (28), no horário de Brasília, já madrugada em Teerã.

Nas primeiras horas do dia, milhares de pessoas foram às ruas em cidades do país para protestar contra o assassinato de Khamenei e lamentar sua morte.

Também neste domingo (1º), foi anunciada a formação de um órgão colegiado para substituir Khamenei. Ele é composto pelos chefes do Executivo, presidente Masoud Pezeshkian, do Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, e do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, segundo informou o jornal estatal Terah Times.

*Com informações são da Telesur e Agência Reuters