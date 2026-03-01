Voos do Brasil para países do Oriente Médio são suspensos após início do conflito no Irã

Ao menos 13 voos entre o Brasil e países do Oriente Médio tinham sido afetados até a manhã deste domingo, 1, pelo fechamento do espaço aéreo na região, após o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Em retaliação, o Irã promoveu ataques com drones a alvos dos Emirados Árabes Unidos e Catar, aliados dos americanos na região. Duas companhias aéreas desses países que operam no Brasil - Qatar Airways e Emirates - anunciaram a suspensão dos voos para a região. Segundo a agência Associated Press, mais de 1.800 voos foram cancelados desde os ataques e milhares de viajantes estão retidos nos aeroporto do Oriente Médio.

Dois voos com passageiros a bordo já estavam sobre o Oceano Atlântico, no sábado, 28, e retornaram para os aeroportos de origem, em Guarulhos e no Rio de Janeiro. Os passageiros foram desembarcados em segurança. Os voos seguintes que estavam previstos nos dois aeroportos não decolaram.

A Gru-Airport, concessionária do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que até a manhã deste domingo, oito operações - quatro chegadas e quatro partidas - tinham sido canceladas. Seis voos eram da Qatar e dois da Emirates. O último cancelamento foi do voo que partiria às 11h35 de Guarulhos para Doha pela Qatar Airlines. Os passageiros foram orientados a procurar as companhias aéreas.

No Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, cinco voos foram cancelados desde sábado, 28. Em um deles, no sábado, um voo de Emirates para Dubai retornou ao Rio cerca de 6 horas após a decolagem. Uma chegada prevista para este domingo e dois voos - uma chegada e uma partida - que estavam previstos para amanhã, 2, foram cancelados, segundo a concessionária RioGaleão.

A Emirates informou em suas redes sociais que, devido aos múltiplos fechamentos do espaço aéreo na região, todas as operações para Dubai estão suspensas até segunda-feira quando a situação será reavaliada.

Já a Qatar informou que os voos para Doha permanecem temporariamente suspensos, devido ao fechamento do espaço aéreo do Catar. A companhia diz que trabalha em estreita colaboração com as autoridades governamentais para restabelecer as operações normais assim que o espaço aéreo for reaberto. As condições serão reavaliadas nesta segunda-feira.