Missa no Cristo Redentor celebra os 461 anos do Rio

Rio - O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor celebrou, na manhã deste domingo (1º), a tradicional missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade do Rio de Janeiro. A celebração foi presidida pelo arcebispo da capital, cardeal Dom Orani João Tempesta, às 8h, e reuniu fiéis cariocas, além do prefeito Eduardo Paes.

Durante a cerimônia, Dom Orani fez um pedido especial pela paz. "Podemos viver esse belo momento aqui e rezar por todos. Rezamos pela paz em nossa cidade e pela paz no mundo. Sabemos dos acontecimentos pelo mundo afora e dos perigos que as pessoas enfrentam. Esperamos uma experiência de paz e de comunidade. Rezamos também para que a nossa cidade continue sendo acolhedora", disse o religioso.



"O Rio de Janeiro é espetacular! Estar aos pés do Cristo Redentor no aniversário da cidade é um privilégio", afirmou a advogada Maria Cândida Benevides, de 56 anos, moradora de Maceió, que está no Rio de férias com a família.



Corte do bolo de 4,61 metros



Após a celebração, houve o tradicional corte do bolo de 4,61 metros de comprimento, em referência aos 461 anos da cidade, que tem São Sebastião como padroeiro. Segundo o Santuário, foram necessários quatro bolos para alcançar a metragem equivalente à idade do município. Participaram do momento o prefeito Eduardo Paes e o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.



"Hoje é um dia muito especial. Nunca na história desta cidade o prefeito soprou essa velinha 14 vezes. Eu sou o primeiro a soprar 14 vezes. Ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro muito me honra. Que Deus abençoe os cariocas e aqueles que nos visitam. Aliás, sejam sempre muito bem-vindos os nossos visitantes. Essa cidade é o coração do Brasil, a síntese do que significa este incrível país chamado Brasil. Viva o Rio de Janeiro e seus 461 anos", disse Paes após a missa.



Durante o evento, ao som de "Cidade Maravilhosa", interpretada pela banda da Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), também foi entregue o troféu "O Mais Carioca de Todos", produzido pela entidade. Receberam a premiação o Mestre Ciça, homenageado no samba-enredo campeão do Carnaval 2026 pela escola de samba Unidos do Viradouro, além do prefeito e do vice-prefeito.