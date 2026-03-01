Falsa cigana é presa depois de 'incorporar' e roubar R$ 400 mil de mãe e filha no Rio

Rio - Uma falsa cigana e um comparsa foram presos por policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo após extorquirem mãe e filha em Nova Friburgo, na Região Serrana fluminense. Os golpistas foram detidos em Osasco (SP), na última sexta-feira (27), cerca de 24 horas após o crime. As vítimas tiveram um prejuízo aproximado de R$ 405 mil.

De acordo com as investigações, a criminosa, que se apresentava como "Cigana Milena", marcou um encontro pela internet com as vítimas, que foram atraídas para um quarto de hotel. No local, ela simulou a incorporação de uma entidade espiritual e, mediante ameaças de morte e de doenças graves, coagiu mãe e filha a realizarem transferências bancárias de alto valor.



Ainda segundo os agentes, a dupla já era investigada em outros estados, principalmente em São Paulo, e teria se deslocado até Nova Friburgo após identificar a vulnerabilidade emocional das vítimas. As investigações também apontaram que a mulher utilizava identidade falsa nas redes sociais para aplicar golpes em diversas regiões do país.



O caso foi registrado na quinta-feira (26) e, logo após a comunicação dos fatos, foram realizadas diligências que resultaram no bloqueio de aproximadamente R$ 405 mil, valor transferido sob grave ameaça para a conta dos criminosos, em articulação com o gerente de uma agência bancária.



A dupla vai responder pelo crime de extorsão. Segundo a 151ª DP (Nova Friburgo), responsável pelas investigações, o esquema tinha caráter interestadual.