Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece risco de rompimento da Barragem de Lages (MG)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu a situação de emergência no município de Porteirinha, no norte de Minas Gerais, e o risco iminente de rompimento da Barragem de Lages. A informação foi publicada em nota pelo governo federal, neste domingo, 1º de março.

De acordo com o informe, a portaria com o reconhecimento federal será publicada em edição extra no Diário Oficial da União.

Além disso, dois alertas de nível extremo foram enviados com ordem de evacuação para a população, por meio da Defesa Civil.

O governo também disse que o município está autorizado a solicitar recursos para ações de assistência humanitária, como o atendimento aos desabrigados e desalojados e intervenção emergencial na barragem para mitigar o risco de rompimento.