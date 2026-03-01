Filho recria quadro 'Taxi do Gugu' na TV Record

João Liberato, filho do apresentador Gugu (1959-2019) fez uma nova versão do Taxi do Gugu, um dos quadros marcantes de seu pai na TV. A homenagem foi ao ar no Domingo Espetacular deste domingo, 1.º.

A ideia é simples: disfarçado como motorista, o apresentador recebe a missão de fazer uma viagem para algum famoso. Com tudo gravado, conversam normalmente até que o apresentador revela sua real identidade.

O Taxi do Gugu fez parte do Domingo Legal, programa apresentado por Gugu Liberato entre as décadas de 1990 e 2000. Posteriormente, levou-o também ao seu programa na Record, em 2015.

Em seu velório, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2019, diversos trabalhadores e entidades taxistas prestaram suas homenagens ao comunicador por conta do programa.

O 'Taxi do Gugu' de João Liberato

A 'vítima' desta vez foi a cantora Simony. Ela foi informada de que um motorista da Record a levaria para gravar uma entrevista com João na emissora.

Durante o caminho, ela repara que os vidros são blindados e acaba desvendando a charada. "Se não fosse o carro eu não ia reconhecer, porque eu fico mexendo no celular. A gente vai direto para a TV gravar e não conversa muito [com o motorista]", disse.

Aos 23 anos, o filho de Gugu Liberato busca seguir os passos do pai na TV. Desde outubro, ele foi contratado pela Record para apresentar um quadro fixo no Domingo Espetacular, chamado João Liberato em Construção.