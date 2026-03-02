Grêmio faz 3 a 0 no Inter e está com uma mão na taça do Gauchão

O Grêmio abriu grande vantagem na decisão do Gauchão 2026. Nesse domingo (1º), fez 3 a 0 no Internacional, na arena em Porto Alegre. Mesmo antes da expulsão do lateral-esquerdo Bernabei (do Inter), aos 32 minutos de jogo, o time da casa foi sempre melhor.

Enamorado (aos 38 minutos) e Amuzu (aos 45 minutos) marcaram ainda na primeira etapa, e Carlos Vinicius (aos 22 minutos da etapa final) fechou o placar na etapa final.

O resultado do Grenal 450 fez a festa total dos mais de 50 mil tricolores que lotaram a arena do Grêmio em Porto Alegre.

Na partida decisiva, no próximo domingo (8), no Estádio Beira-Rio, o Grêmio volta a ser campeão estadual mesmo perdendo por dois gols de diferença. A repetição do placar a favor do Inter leva a disputa aos pênaltis. E o Colorado, que fez a melhor campanha em toda a competição, só comemora a conquista nos 90 minutos fazendo quatro ou mais gols de diferença.