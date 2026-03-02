Estiagem: quinze cidades têm situação de emergência decretada

Com a medida, prefeituras podem solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas.
Ao todo, serão beneficiadas cinco cidades na Bahia, quatro no Ceará, três na Paraíba, uma em Pernambuco e duas no Rio Grande do Norte. As localidades sofrem com a estiagem (falta de chuva) ou com a seca.
- Estiagem - período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. Está relacionada com a redução no volume das reservas hídricas da superfície e do subsolo.
- Seca - a seca é a estiagem prolongada, durante período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico.
Veja a lista de cidades publicada nesta segunda-feira no DOU:
|UF
|Município
|BA
|Abaré
|BA
|Campo Alegre de Lourdes
|BA
|Jaguarari
|BA
|Maracás
|BA
|Pilão Arcado
|CE
|Assaré
|CE
|Irauçuba
|CE
|Pedra Branca (seca)
|CE
|Tabuleiro do Norte
|PB
|Boa Ventura
|PB
|Congo
|PB
|Nova Olinda
|PE
|São Joaquim do Monte
|RN
|Lucrécia (seca)
|RN
|Pedra Preta (seca)