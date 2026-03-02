Como será o 'Mulheres' com Gloria Vanique e o que muda na nova fase da TV Gazeta

A TV Gazeta inicia nesta segunda-feira, 2 de março, uma reformulação ampla que envolve identidade visual, cenários, reposicionamento editorial e reorganização completa da grade. A proposta é integrar televisão, rádio e digital sob uma estratégia única, fortalecendo o jornalismo e atualizando seus programas mais tradicionais.

No centro dessa transformação está o Mulheres, que passa a ser comandado por Gloria Vanique às 15h30, ao vivo, com novo cenário e ajustes editoriais. A programação também marca o retorno do Fofoca Aí às 14h, reforçando a faixa vespertina de entretenimento. As informações foram detalhadas por Ricardo Nóbrega, coordenador de comunicação e eventos da Fundação Cásper Líbero.

O novo 'Mulheres': mais protagonismo feminino e debates atuais

Editorialmente, o programa amplia o foco para temas que impactam a mulher contemporânea. Comportamento, empreendedorismo, saúde emocional, carreira, beleza e diversidade passam a ter presença ainda mais estruturada.

A principal novidade está no fortalecimento das histórias reais. "Estamos ampliando o espaço para mulheres que empreendem, inovam, se reinventam e enfrentam desafios cotidianos", explica Maria Fernanda Bertone, diretora do Mulheres.

A ideia é aprofundar debates relevantes, mas mantendo acessibilidade e leveza. Quadros tradicionais seguem na programação, porém com nova dinâmica e linguagem mais atual. "Queremos que o programa seja cada vez mais um espaço de troca, inspiração e informação prática, conectado com o agora", complementa o coordenador.

Cenário deixa de ser pano de fundo

A mudança também é visual. O novo cenário segue o conceito de "ambientes vivos", deixando de ser apenas um fundo cenográfico para integrar a narrativa do programa.

Com formas curvas, atmosfera sensorial e referências ao ambiente doméstico, o espaço reforça proximidade e acolhimento, marcas históricas do Mulheres, mas com estética contemporânea.

Além disso, a cenografia foi pensada para funcionar bem em múltiplas telas. "O Mulheres é uma marca de forte capital afetivo e precisava de uma linguagem que funcionasse tanto na TV quanto nos recortes digitais", diz a diretora. O ambiente facilita enquadramentos verticais e conteúdos interativos, ampliando a circulação nas redes sociais.

Gloria Vanique como peça-chave da nova fase

A chegada de Gloria Vanique foi determinante para o desenho do novo formato. Com trajetória consolidada no jornalismo, ela traz credibilidade e repertório, mas também contribui para tornar o programa mais dinâmico.

Segundo Maria Fernanda, a apresentadora participou ativamente do processo desde o início. "Ela chegou muito colaborativa e com faro para pautas. Propôs um espaço mais aberto para conversas atuais e debates aprofundados."

A expectativa da emissora é que o público conheça um lado mais espontâneo e acessível da jornalista, equilibrando firmeza e leveza no comando da atração.

'Fofoca Aí' retorna à grade

Outra novidade é o retorno do Fofoca Aí às 14h, reforçando a faixa de entretenimento na tarde da emissora. O programa volta dentro da proposta de integração editorial, dialogando com o noticiário e com o Mulheres na sequência.

A nova organização da grade busca criar uma jornada contínua para o telespectador, combinando informação e variedades ao longo da tarde.

Jornalismo fortalecido ao longo do dia

A reestruturação também consolida três faixas estratégicas de jornalismo:

. 13h: Gazeta News, com Fernanda Azevedo

. 17h45: Gazeta News em 15 Minutos, com José Pais

. 19h: Jornal da Gazeta, agora comandado por Joana Treptow

A proposta é oferecer informação em diferentes momentos do dia, com cenários modernizados e recursos gráficos mais imersivos.

Uma nova etapa para a emissora

Para Ricardo Nóbrega, a transformação consolida a Gazeta como um ecossistema integrado. "A reformulação fortalece nossa atuação multiplataforma e conecta conteúdo, audiência e mercado."

No caso do Mulheres, a promessa é manter o vínculo afetivo que construiu sua história, agora com linguagem mais contemporânea, maior protagonismo feminino e uma apresentadora que une credibilidade e proximidade.

Com o retorno do Fofoca Aí e o reforço do jornalismo, a nova grade desenha uma tarde mais fluida e marca o início de um novo capítulo para a TV Gazeta.