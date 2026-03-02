Cratera se abre na Rua da Consolação; veículo escapa por segundos

Um vídeo de câmeras de segurança registrou o momento em que a cratera se abriu na Rua da Consolação, próximo à Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na noite de domingo. Um motorista quase foi atingido. Pelas imagens, é possível ver que o veículo escapa por uma questão de segundos. O incidente ocorreu por conta de uma explosão subterrânea. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

Antes da explosão, testemunhas relataram ter visto fumaça preta saindo do asfalto e sentido um forte odor, descrito como semelhante a borracha queimada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a concessionária de energia Enel, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

Em nota, a Comgás informou que não identificou vazamento na rede e afirmou que o episódio não tem relação com o fornecimento de gás encanado. De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, a Enel investiga possíveis causas.

Na manhã desta segunda-feira, 2, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Rua da Consolação apresenta interdição das faixas 2, 3, 4 e da calçada, no sentido bairro. No sentido centro, está bloqueada a faixa 4, perto da Rua Matias Aires e da Rua Antônio Carlos. Também seguem interditadas: a faixa 3 da Rua Matias Aires e também a faixa 1 da Rua Antônio Carlos.

Painéis de mensagens variáveis foram instalados para informar os motoristas sobre a interferência, e um desvio foi implantado: veículos devem seguir pela Rua Maceió e Avenida Angélica, enquanto ônibus e táxis circulam pela faixa 1 da Rua da Consolação, na altura da Rua Maceió. A SPTrans informou que 25 linhas de ônibus operam com lentidão devido à interdição na via.

