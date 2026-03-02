Tom Holland e Zendaya já se casaram, afirma estilista da atriz

Tom Holland e Zendaya teriam oficializado a união em uma cerimônia privada, segundo revelou o stylist da atriz, Law Roach, durante passagem pelo tapete vermelho do Actor Awards, nesse domingo, 1º.

Em entrevista ao Access Hollywood, o profissional afirmou que o casamento já aconteceu e confirmou a informação ao ser questionado por um repórter. O casal, que costuma manter a vida pessoal longe da exposição pública, não comentou oficialmente o assunto até o momento.

"O casamento já aconteceu. Vocês perderam", disse o stylist. Ao ser questionado se a declaração era verdadeira, ele respondeu: "É muito verdade", enquanto ria.

Relacionamento começou nos bastidores de 'Homem-Aranha'

Tom Holland e Zendaya se conheceram em 2016, durante as gravações de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Eles voltaram a atuar juntos em Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) e Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

O relacionamento foi assumido publicamente apenas em 2021. Rumores de noivado ganharam força após Zendaya aparecer no Globo de Ouro do ano passado usando um anel de diamante na mão esquerda.

Em 2025, Holland confirmou o noivado ao corrigir um repórter que se referiu à atriz como sua namorada. "Noiva", respondeu o ator, em vídeo que circulou nas redes.

Os dois voltarão a dividir cena em 2026 em dois projetos: Homem-Aranha: Um Novo Dia, com estreia prevista para junho, e A Odisseia, novo filme dirigido por Christopher Nolan, programado para julho.

Apesar da discrição sobre a vida pessoal, ambos já comentaram publicamente sobre a experiência de trabalhar juntos.

Em entrevista concedida em 2024, Holland afirmou que atuar ao lado da parceira é um apoio durante as filmagens. "É uma salvação. A melhor coisa que já aconteceu comigo", disse. Segundo ele, os dois trocam olhares durante gravações quando recebem orientações com as quais não concordam, antecipando conversas posteriores.

Zendaya também falou sobre a dinâmica profissional do casal em entrevista à Vanity Fair em 2025. A atriz afirmou que atuar ao lado de Holland é algo natural. "Você se sente mais seguro com a pessoa com quem está atuando", disse. "Eu amo trabalhar com ele."