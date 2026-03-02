BBB 26: o que é Seu Fifi? Após aparição na casa, público especula volta da dinâmica

Uma figura conhecida do público do Big Brother Brasil apareceu no telão da sala do programa neste domingo, 1º, e levantou a suspeita de que uma dinâmica antiga fará o seu retorno em breve no programa. Trata-se do RoBBB, um robô responsável pelo Seu Fifi.

A dinâmica, que estreou no BBB 25, permitiu que o público escolhesse 6 participantes para ouvir uma fofoca dita sobre eles ao longo do programa. Na maioria dos casos, os autores da fofoca não são revelados para a casa.

A dinâmica do ano passado, no entanto, permitiu que os escolhidos pelo público adivinhassem durante o Sincerão quem havia proferido as fofocas. Caso eles acertassem os autores, ganhavam mais informações sobre quem disse e o que foi dito.

Seu Fifi no BBB 26?

O RoBBB também fez uma nova aparição durante a abertura do programa ao vivo do reality show, compondo o cenário em que Tadeu Schmidt apresenta o reality show. Apesar da aparição do RoBBB ser discreta e não chamar atenção de ninguém dentro da casa, os telespectadores se lembraram da última edição e se animaram com a possibilidade de seu retorno.

"Se o Dourado [diretor do programa] inventar de meter o 'Seu Fifi' essa semana, essa casa não aguenta não", escreveu um usuário no X, o antigo Twitter. "Vai ter mais umas 2 expulsões e uma desistência no mínimo", brincou.

A produção do reality show ainda não deu uma data para a estreia das fofocas, mas os fãs do reality show teorizaram que a dinâmica será feita em conjunto com o Paredão Falso. A expectativa agora gira em torno do impacto que essas fofocas terão no jogo, podendo alterar alianças e gerar novos desentendimentos dentro da casa.