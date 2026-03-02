Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show no Rio: 'Amor se transforma'

O sambista Diogo Nogueira fez uma homenagem a Paolla Oliveira em um show realizado no Rio de Janeiro no último domingo, 1º. Durante apresentação da turnê Infinito Samba, o artista citou a ex-namorada antes de cantar uma música composta, segundo ele, no início do relacionamento com a atriz.

"O amor (...) apenas se transforma", começa ele, antes de entoar a música Flor de Canaã. "E eu escrevi uma canção quando eu estava começando uma grande história de amor. Eu não poderia deixar de fazer esse show sem homenagear essa grande mulher que é a Paolla Oliveira."

Em seguida, durante a música, imagens da atriz e do ex-casal preencheram o telão atrás do palco. Muitos fãs se emocionaram com o gesto.

Relembre o término

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o término em dezembro de 2025, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. Na nota, o ex-casal ressaltou que a decisão foi tomada de forma madura, em comum acordo e sem um motivo específico.

"Seguimos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro", escreveram na ocasião, ao pedirem compreensão e respeito à privacidade. Os dois estavam juntos havia quase cinco anos.