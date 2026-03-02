BNDES libera R$ 151,8 milhões para a Tree+ recuperar 15 mil hectares de Mata Atlântica

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta segunda-feira, 2, um contrato de financiamento de R$ 151,8 milhões com a empresa Tree Agroflorestal S.A.,a Tree+. Os recursos, provenientes do Fundo Clima Florestas Nativas e Recursos Hídricos, serão destinados à restauração ecológica de 15 mil hectares de áreas degradadas do bioma Mata Atlântica, através do plantio e regeneração de vegetação nativa.

"A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos e, ao mesmo tempo, mais degradados do país. Apoiar projetos de recuperação em escala é essencial para proteger a biodiversidade, enfrentar eventos climáticos extremos e gerar emprego e renda nos territórios", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O banco de fomento lembra que a Tree+ atua nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Quissamã, no Norte Fluminense, mas pode englobar também áreas no sul do Espírito Santo e na Zona da Mata Mineira.

"A recuperação será realizada em Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RLs) e áreas voluntárias adicionais, em conformidade com o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. Serão utilizadas exclusivamente espécies nativas do bioma, de forma a estimular a reconexão de fragmentos florestais, a recuperação de habitats e o retorno gradual da fauna silvestre", explicou o BNDES, em nota.

A Tree+ empreendeu ao longo de 2025 atividades de recuperação em cerca de 2 mil hectares, segundo o banco de fomento. O objetivo do novo fomento é promover, a longo prazo, a recuperação estrutural do solo, melhorando as condições físicas, biológicas e hidrológicas, além de ampliar a infiltração e o armazenamento de água, "mitigando alagamentos sazonais e processos erosivos". O projeto inclui produtores rurais como parceiros estratégicos do negócio, recuperando a funcionalidade e produtividade de áreas degradadas de agropecuária.

O BNDES informa ter mobilizado mais de R$ 7 bilhões para a conservação e a restauração de florestas brasileiras desde 2023, tanto por instrumentos reembolsáveis como não reembolsáveis, crédito, garantias, concessões e apoio produtivo.

"Esses recursos têm fortalecido cadeias produtivas associadas à restauração, como viveiros de mudas, redes de sementes, brigadas florestais, manejo sustentável e projetos de reflorestamento e recuperação ambiental em diferentes biomas", comunicou o banco.