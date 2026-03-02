Causa da morte de Eric Dane é oficializada em documento

A causa da morte do ator Eric Dane foi divulgada nesta segunda-feira, 2. Segundo o certificado de óbito divulgado pela revisa People, o astro morreu devido a uma insuficiência respiratória causada pela Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA).

Conhecido por papéis em série como Grey's Anatomy e Euphoria, Eric Dane morreu no último dia 19 de fevereiro, aos 53 anos. Ele havia anunciado o diagnóstico da doença publicamente em abril de 2025, menos de um ano antes de seu falecimento.

Desde então, Eric tornou-se um porta-voz da comunidade da ELA e passou a usar sua visibilidade para defender outros pacientes e lutar por maior pesquisa e conscientização sobre a doença. A ELA, que não tem cura,. destrói gradualmente as células nervosas e as conexões necessárias para andar, falar e respirar. A maioria dos pacientes morre dentro de três a cinco anos após o diagnóstico.

"Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", dizia o comunicado divulgado por sua família.