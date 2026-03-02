Tati Machado fala sobre seus domingos após perda do filho: 'Dias mais difíceis'

Tati Machado abriu o seu coração no Instagram no último domingo, 1º, e falou aos seguidores sobre o quanto é difícil planejar e começar a semana sem ter o filho nos braços. A apresentadora e o marido, o cineasta Bruno Monteiro, perderam o bebê, Rael, durante o 8º mês de gestação.

"Os domingos por aqui são sempre difíceis. Uns mais, outros menos, mas sempre difíceis", começou.

"É engraçado falar isso porque eu não sei explicar muito bem o motivo, mas acho que começar e planejar mais uma semana... Eu não consigo ter a próxima semana que eu pensei que teria. Não consigo organizar minha próxima semana do jeito que eu gostaria. Domingo me faz lembrar que eu não tenho ele", desabafou.

Tati observou que acha importante ser realista e dividir os momentos difíceis com os seguidores.

"A sensação de organizar a próxima semana sem ter o Rael por aqui traz a sensação de falta. Eu tô planejando tudo que não me planejei. Tem sempre alguém passando por alguma coisa, e a nossa cabecinha pensa demais, o tempo todo. Por isso acredito que colocar para fora faz com que a gente reorganize tudo", confessou.

Tati Machado perdeu Rael, seu primeiro filho, durante a 33ª semana de gestação. A apresentadora foi hospitalizada em 12 de maio de 2025 ao perceber falta de movimentos do bebê. Após ser constatada a ausência de batimentos cardíacos, ela precisou passar pelo trabalho de parto.

"Esse dia, por pior que ele fosse, foi um dia muito importante pra gente. O parto do Rael foi um parto lindo, com toda a tristeza que tinha ali. O Rael nasce no dia 13 de maio às 8h45 da manhã", contou a apresentadora em entrevista ao Fantástico, durante sua primeira aparição na Globo após a perda gestacional. "A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada na medicina que explique o que aconteceu com a gente. O ruim foi ter ficado de colo vazio", revelou.