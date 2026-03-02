Roteiristas de 'Friends' e 'La Casa de Papel' virão ao Brasil para o Rio2C

Adam Chase, roteirista e produtor da série Friends, e Javier Gómez Santander, roteirista e produtor de La Casa de Papel, vêm ao Brasil neste mês para participar do Rio2C, evento anual voltado para o mercado audiovisual que acontece de 26 a 31 de maio, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes.

A oitava edição do encontro de criatividade terá também ícones da música como João Gomes, Alcione e Zeca Pagodinho, além de Fábio Porchat, Regina Casé e a vencedora do Pulitzer Robin Givhan.

Desta vez, o Rio2C trará o tema "Code of Meaning" (Código de Sentido). Segundo comunicado oficial do evento, a proposta é convidar os criadores, artistas, cientistas, comunicadores, educadores e líderes se perguntarem: por que e para quem criamos?

"Criar hoje é, acima de tudo, assumir responsabilidade sobre o mundo que estamos ajudando a construir", pontua Rafael Lazarini, idealizador do Rio2C.

Chase, que também trabalhou em séries como Mom e The Crazy Ones, vai participar do painel Laboratórios do Humor Universal, ao lado de Porchat. Os dois irão conversar sobre os limites do humor na era das redes sociais e o poder transversal da piada em ambientes multiculturais.

Já Santander irá falar sobre como transformar tensão e drama em engajamento coletivo, e promete compartilhar detalhes de seu processo criativo para estruturar personagens que se tornaram figuras marcantes da cultura pop, a partir do sucesso global da série espanhola da Netflix.

"Nunca tivemos acesso a tanta informação e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil encontrar sentido. Em uma era de algoritmos e IA generativa, o maior diferencial humano continua sendo a capacidade de imaginar e atribuir significado. O Rio2C propõe esse espaço de reflexão", sugere Lazarini.