Enquanto SP inicia semana com tempo nublado, outras regiões têm alertas de chuvas

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo deve continuar nublado na cidade de São Paulo no início desta semana. A capital paulista deve terminar a segunda-feira, 2, nublada. O dia deve registrar uma temperatura mínima de 15ºC e máxima de 26ºC, além de 50% de umidade.

Já na terça-feira, 3, o dia segue nublado e a temperatura tem um leve aumento, com mínima prevista de 16ºC e máxima de 28ºC. Apesar da nebulosidade, os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 45%. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quarta-feira, 4, o CGE informa que as condições de sol entre nuvens e temperaturas em elevação permanecem. A mínima oscila em torno de 17°C e a máxima pode chegar aos 28°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos em torno dos 45%, mas sem chuvas.

Alertas em outras regiões do Brasil

Um alerta vermelho de grande perigo para acúmulo de chuvas foi emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) nesta segunda-feira para todo o Nordeste do Brasil e para faixas do Tocantins e de Minas Gerais. Veja os Estados que devem ser afetados:

1.Bahia

2.Sergipe

3.Alagoas

4.Pernambuco

5.Paraíba

6.Rio Grande do Norte

7.Ceará

8.Piauí

9.Tocantins

10.Parte do Maranhão

11.Parte de Minas Gerais

Nessas áreas, o órgão informa que há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.

Foi emitido ainda um alerta laranja para chuvas intensas também englobando todo o Nordeste, parte do norte de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e o sul do Amapá. Esse aviso indica a possibilidade de volumes de chuva de 50 mm a 100 mm por dia e ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.