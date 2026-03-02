Polícia investiga morte de homem durante briga entre crianças na Baixada

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de homem assassinado neste domingo (1º) depois de ser atingido por golpes de faca em Seropédica, na Baixada Fluminense. A confusão teria começado após um desentendimento entre crianças, que acabou envolvendo os responsáveis e terminou em tragédia.



Segundo informações obtidas pelo jornal O DIA junto à Polícia Militar, agentes foram acionados para uma ocorrência em um ferro-velho localizado na Rua Geraldo Alves, no bairro Campo Lindo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Matheus Brito da Silva, de 26 anos, e Márcio Anchieta da Silva, de 48, feridos, enquanto recebiam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



De acordo com relato de Josiane Brito da Cruz, mulher e mãe das vítimas, a discussão entre as crianças teria provocado uma briga entre os pais. Durante o confronto, eles teriam entrado em luta corporal e utilizado facões e pedaços de madeira.



A ocorrência foi registrada inicialmente na 48ª DP (Seropédica). Após a confirmação da morte, o caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).