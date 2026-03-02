Quatro pessoas são presas por 'gato' de água na Zona Oeste

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta segunda-feira (2), quatro pessoas por fraude em ligações de água em estabelecimentos comerciais. As ações aconteceram em seis lojas em Bangu, Realengo e Padre Miguel, na Zona Oeste.

Os agentes encontraram fraude em quatro das lojas visitadas na ação. Os responsáveis vão responder criminalmente pelas adulterações.

A Zona Oeste Mais Saneamento, responsável pela coleta e tratamento de esgoto na região, salienta que fraudes em ligações comprometem a pressão da rede, prejudicando o fornecimento para a população e acarretando prejuízos que refletem em todo o sistema de água.