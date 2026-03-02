Ivete Sangalo conta que quebrou dois ossos do rosto

A cantora Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (2) para comentar o acidente doméstico que sofreu na semana passada, na quarta-feira (25), e que a levou a passar por uma cirurgia no rosto. A transmissão ao vivo foi feita do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



Durante a live, a artista explicou que fraturou dois ossos na região das maçãs do rosto após cair. Ainda com o rosto inchado por causa da operação realizada no domingo (1º), ela fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que está se recuperando bem. Ivete contou que seguiu orientação médica e permaneceu em repouso, mas decidiu falar publicamente para esclarecer o ocorrido, já que muitas pessoas estavam preocupadas.



Segundo a cantora, a queda foi provocada por um episódio de síndrome vasovagal, condição que pode causar desmaios em situações como queda de pressão, estresse intenso ou desidratação. Ao descrever o impacto, ela mencionou que atingiu a região do osso zigomático, estrutura que dá contorno às maçãs do rosto e integra a área próxima à órbita dos olhos.



Logo após o acidente, Ivete foi encaminhada ao Hospital Aliança, em Salvador. Ela relatou que chegou à unidade ainda atordoada devido à força da pancada. Posteriormente, viajou para São Paulo, onde realizou o procedimento cirúrgico com um especialista em cirurgia facial, com suporte da equipe do Sírio-Libanês.



A artista classificou a lesão como séria, mas destacou que o desfecho poderia ter sido mais grave, caso tivesse atingido uma área mais delicada da cabeça. De acordo com ela, a cirurgia reposicionou o osso fraturado e o fixou novamente à estrutura original. O inchaço, explicou, é uma reação esperada do pós-operatório, já que houve intervenção cirúrgica e manipulação de vasos sanguíneos. Mesmo assim, garantiu que está bem e em recuperação.

