Ivete Sangalo ressurge após cirurgia no rosto: 'Poderia ter sido tão pior'

A cantora Ivete Sangalo fez uma live em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 2, falando sobre a cirurgia que fez no rosto no domingo, 1º, após sofrer uma queda em casa. Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Ivete contou ter fraturado dois ossos na altura da maçã do rosto.

A artista detalhou o diagnóstico que recebeu de síndrome vasovagal, uma predisposição a desmaios. "É uma queda de pressão em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval", contou ela, dizendo que também estava com virose quando desmaiou.

Segundo Ivete, ela já havia tido dois episódios de vertigem, mas, desta vez, bateu o rosto no chão. "Eu estou muito agradecida a Deus por ter sido um livramento. Poderia ter sido uma coisa tão pior", afirmou.

Ela também comentou sobre a apresentação que realizou na capital paulista no sábado, 28, quando anunciou que faria a cirurgia. "Eu estava bem. Não fiz nada de uma forma irresponsável", disse.

Ivete ainda falou sobre o inchaço no rosto, decorrente da queda e da cirurgia. "Esse inchaço é natural, porque houve uma cirurgia, tem sangue aqui, tem vasos cortados, enfim, houve uma ruptura de um osso e esse osso foi anexado de volta à sua estrutura original. Está bonito? Não está, mas a fofa é simpática, a fofa tem amor", brincou.

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. "Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro." Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu.

Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte. "Estou ótima, já tive alta. Os médicos chegaram à conclusão de que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar", explicou a artista.

Síndrome vasovagal

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa predisposição ao desmaio. A síndrome vasovagal é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial. A síndrome pode ser provocada por exposição excessiva ao calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Ivete é uma das cantoras brasileiras mais requisitadas para animar o carnaval de rua e, neste ano, cumpriu uma agenda recheada de shows e apresentações.

Cirurgia anunciada durante show em SP

Ela anunciou a cirurgia durante um show, sábado, 28, no Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, no Ibirapuera, após se referir à queda que havia sofrido. Ela disse que havia conversado com seu médico e que a cirurgia seria na manhã deste domingo. "Vai dar tudo certo porque, quem vai estar comigo? Deus", disse.

Ivete também comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. "Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada", afirmou.

As duas apresentações de Ivete em São Paulo fizeram parte da turnê Canções de Esperança, do Coro do Tabernáculo, que tem sede em Utah, nos Estados Unidos.

Ivete Clareou 2026

Os problemas de saúde e a anunciada cirurgia acontecem no momento em que Ivete Sangalo está prestes a iniciar uma maratona de shows pelo País, no Ivete Clareou 2026. Do dia 4 de abril a 12 de dezembro, ela realiza shows em Florianópolis (SC), Recife (PE), Rio (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Salvador (BA), além de Ribeirão Preto e Campinas, no interior paulista.

Em agosto de 2022, a cantora passou por uma cirurgia bem-sucedida no braço esquerdo após sofrer uma fratura no punho enquanto esquiava no Chile. A artista, que recebeu uma placa de titânio no osso fraturado, compartilhou a recuperação nas redes sociais, mostrando o braço engessado e agradecendo à equipe médica do Hospital Aliança, em Salvador.