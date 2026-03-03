Civil apura se há casos semelhantes

Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No apartamento, ela foi levada a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiram para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostram a chegada e a saída de todos, após uma hora.

Relatos sobre mais casos

A 12ª DP (Copacabana), que investiga o caso, afirmou que há, em rede social, relatos de que o grupo praticou crimes semelhantes. A distrital afirmou que, caso haja outras vítimas do mesmo grupo, a delegacia pode ser procurada para depoimentos.

Acusado nega crime

A defesa de João Gabriel negou que tenha ocorrido o estupro e reclama o fato do cliente não ter tido chance de ser ouvido pela polícia. A defesa contesta ainda que a imagem da jovem ao fim do encontro, se despedindo do amigo com um sorriso e um abraço, não tenha sido objeto da investigação.