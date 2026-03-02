Suspeitos aproveitam ausência de morador, invadem e furtam apartamento na região do Morumbi

A Polícia Civil de São Paulo investiga um furto a um apartamento na região do Morumbi, na zona sul da capital paulista, ocorrido na madrugada do último sábado, 28 de fevereiro. O caso foi registrado em um prédio localizado na Rua Aureliano Guimarães, no bairro Vila Andrade.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos aproveitaram-se da ausência do proprietário, que estava em viagem, para invadir o imóvel. Eles danificaram a porta de entrada e reviraram os cômodos.

A ação foi descoberta após o morador perceber que a câmera de segurança do apartamento havia sido desligada. Ele solicitou ao zelador que verificasse a situação e, ao chegar ao local, o funcionário constatou o arrombamento e acionou a polícia.

Imagens do sistema de monitoramento registraram o momento em que os dois homens invadem o apartamento. Gravações obtidas pela TV Globo mostram que a dupla utilizou um pé de cabra para arrombar uma das entradas do prédio e acessar o interior do edifício.

Os suspeitos, que aparentam ser menores de idade, teriam feito uma videochamada com integrantes da quadrilha durante a ação, pedindo orientações sobre como utilizar a ferramenta para invadir o prédio.

Ainda segundo a TV Globo, foram furtadas joias e relógios do apartamento. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou também que foi comunicado o furto de um notebook no mesmo endereço.

Os criminosos conseguiram fugir do local e seguem foragidos. "A perícia foi acionada e as imagens das câmeras foram anexadas ao inquérito. A autoridade policial atua para identificar e prender os envolvidos", informou a SSP-SP. O caso foi registrado como furto qualificado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).