Flamengo atropela Madureira e disputa final do Carioca com Fluminense

CHUVA DE GOLS! #FimDeJogo no Maracanã! O Mengão vence por 8 a 0, o Madureira e está na final do campeonato carioca! #FLAxMAD pic.twitter.com/Zt7gpV9czE— Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026
Mesmo com a vantagem de três gols construía na partida de ida, o Rubro-Negro da Gávea iniciou a partida de volta das semifinais do Carioca em ritmo acelerado e não demorou a abrir o placar. Logo aos quatro minutos Lucas Paquetá marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O meio-campista voltou a superar o goleiro Neguete quando acertou um chute colocado aos 23 minutos.
Dez minutos depois a vantagem do Flamengo aumentou graças a um gol contra do zagueiro Jean após cruzamento de Cebolinha. O time da Gávea continuou acelerado na partida e chegou ao quarto aos 45 minutos, com o centroavante Pedro.
Paquetá de cabeça abriu o placar! ⚽️#lancedojogo pic.twitter.com/l0LHjk7gSg— Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026
Após o intervalo Pedro voltou a dar provas de que pode assumir a posição de atacante de referência titular do Flamengo. Aos dois minutos o camisa nove da Gávea bateu de voleio após cruzamento de Emerson Royal. Um minuto depois Evertton Araújo recuperou a bola na entrada da área do Madureira e rolou para Pedro, que bateu colocado para marcar o seu terceiro na partida.
Aos 24 Pedro aproveitou uma sobra de bola dentro da área para marcar o sétimo do Flamengo, e o seu quarto no confronto. Já aos 42, Samuel Lino deu números finais ao marcador.