No Sincerão do BBB 26, brothers escolheram o 'maior traidor da casa'

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, 2, desta vez antes do primeiro Paredão Falso da edição. Breno, Cowboy e Jordana disputam uma vaga no Quarto Secreto. Na segunda, o apresentador Tadeu Schmdit anunciou que o mais votado pelo público ainda poderá escolher outro brother para lhe fazer companhia no quarto.

O público votou no tema da dinâmica desta semana, entre "Quem é o mais traidor da casa?"; "Quem é o mais egoísta da casa?" ou "Quem é o mais medroso da casa?". O tema escolhido foi "traidor", e todos os brothers da casa tiveram de responder à pergunta. Veja, abaixo, as escolhas de cada um.

Cowboy

Traidor: Breno

Breno

Traidora: Jordana

Jordana

Traidor: Breno

Samira

Traidora: Jordana

Marciele

Traidor: Breno

Ana Paula

Traidor: Babu

Milena

Traidor: Babu

Juliano

Traidora: Marciele

Solange

Traidora: Samira

Leandro

Traidora: Gabriela

Chaiany

Traidora: Jordana

Jonas

Traidor: Breno

Gabriela

Traidora: Milena

Babu

Traidora: Ana Paula

