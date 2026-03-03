No Sincerão do BBB 26, brothers escolheram o 'maior traidor da casa'

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, 2, desta vez antes do primeiro Paredão Falso da edição. Breno, Cowboy e Jordana disputam uma vaga no Quarto Secreto. Na segunda, o apresentador Tadeu Schmdit anunciou que o mais votado pelo público ainda poderá escolher outro brother para lhe fazer companhia no quarto.
O público votou no tema da dinâmica desta semana, entre "Quem é o mais traidor da casa?"; "Quem é o mais egoísta da casa?" ou "Quem é o mais medroso da casa?". O tema escolhido foi "traidor", e todos os brothers da casa tiveram de responder à pergunta. Veja, abaixo, as escolhas de cada um.
Cowboy
Traidor: Breno
Breno
Traidora: Jordana
Jordana
Traidor: Breno
Samira
Traidora: Jordana
Marciele
Traidor: Breno
Ana Paula
Traidor: Babu
Milena
Traidor: Babu
Juliano
Traidora: Marciele
Solange
Traidora: Samira
Leandro
Traidora: Gabriela
Chaiany
Traidora: Jordana
Jonas
Traidor: Breno
Gabriela
Traidora: Milena
Babu
Traidora: Ana Paula