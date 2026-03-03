Rua da Consolação é liberada após quase 30 horas interditada em razão de explosão

O trânsito na Rua da Consolação, no centro de São Paulo, foi liberado na manhã desta terça-feira, 3, por volta das 6h20, depois de bloqueio causado na noite de domingo, dia 1º, após uma explosão subterrânea ser registrada na via. A informação foi confirmada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O incidente registrado no fim de semana provocou a abertura de uma cratera na via no sentido da Avenida Paulista. O buraco que se abriu no asfalto deixou parte da rua interditada, obrigando motoristas a desviarem a rota para seguir viagem e afetando a circulação de mais de 20 linhas de ônibus municipais.

Na segunda-feira, 2, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) responsabilizou a Enel Distribuição São Paulo, concessionária de distribuição de energia na capital e na Grande SP, pelo ocorrido.

Nesta terça-feira, a Enel disse que a explosão registrada na Rua da Consolação foi causada pelo acúmulo de gases inflamáveis dentro de uma galeria subterrânea. A origem desses gases ainda não foi identificada.

"Após as medições realizadas no local, que indicaram não haver riscos, o buraco foi fechado e devidamente tampado", disse a companhia.

A Enel reforça que segue investigando o caso e que o local continuará sendo monitorado. "A distribuidora esclarece ainda que a rede elétrica subterrânea não foi danificada na explosão. No local, há apenas cabos de energia, sem equipamentos como transformadores."