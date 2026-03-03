ASSINE JÁ!
Operação registra intenso tiroteio em comunidade do Andaraí

A ação visa a retirada de barricadas, recuperação de veículos roubados e impedir disputas territoriais

Ao todo, cerca de 40 policiais militares participam da operação
Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (3), uma operação na comunidade do Andaraí, na Zona Norte. A ação visa a retirada de barricadas, recuperação de veículos roubados ou clonados e impedir disputas territoriais envolvendo criminosos do Morro do Cruz. Segundo moradores, há intenso tiroteio desde as primeiras horas do dia.
Dentre os alvos está o traficante Rodrigo Rosa Brasil, conhecido como "Boneco do Andaraí", apontado como um dos responsáveis por comandar o confronto entre bandidos das duas comunidades. 
Ainda de acordo com a corporação, equipes do 6º BPM (Tijuca) atuam na região com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 17º BPM (Ilha do Governador), do 16º BPM (Olaria) e do 22º BPM (Maré). 
Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a troca de tiros. Durante a ação, um dos "caveirões", danificou carros de moradores que estavam estacionados em uma das ruas da comunidade.
