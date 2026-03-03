Operação registra intenso tiroteio em comunidade do Andaraí

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (3), uma operação na comunidade do Andaraí, na Zona Norte. A ação visa a retirada de barricadas, recuperação de veículos roubados ou clonados e impedir disputas territoriais envolvendo criminosos do Morro do Cruz. Segundo moradores, há intenso tiroteio desde as primeiras horas do dia.

Dentre os alvos está o traficante Rodrigo Rosa Brasil, conhecido como "Boneco do Andaraí", apontado como um dos responsáveis por comandar o confronto entre bandidos das duas comunidades.

Ainda de acordo com a corporação, equipes do 6º BPM (Tijuca) atuam na região com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 17º BPM (Ilha do Governador), do 16º BPM (Olaria) e do 22º BPM (Maré).



Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir a troca de tiros. Durante a ação, um dos "caveirões", danificou carros de moradores que estavam estacionados em uma das ruas da comunidade.

Veja imagens:

Operação Policial na Zona Norte!

Nesta terça-feira (03/03), policiais do #6BPM realizam uma operação na Comunidade do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



A ação conta com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (#GAT) do #17BPM, do #16BPM e do #22BPM. pic.twitter.com/A11eDw04es — PRA CÁ NÃO VEIO (@pracanaoveioo) March 3, 2026

Urgente.

O tiroteio segue intenso no morro do Andaraí.

Máxima atenção na região pic.twitter.com/XexUEBCgBv — Noticias rio 24 hrs (@Noticiasrio021) March 3, 2026

