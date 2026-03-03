Polícia Civil realiza operação contra associação criminosa investigada por fraudes no Jaé

Rio - A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (3), uma operação contra uma associação criminosa investigada por fraudes no Jaé, sistema municipal de bilhetagem eletrônica do transporte público. O prejuízo estimado passa de R$ 64 mil. Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão.



Segundo a corporação, a ação é resultado de uma investigação iniciada após denúncia do advogado da empresa responsável pelas passagens e gratuidades no município do Rio.



As apurações apontam que funcionários terceirizados da empresa contratada para atuar nos postos de cadastramento praticavam estelionato e associação criminosa. Eles usavam seus cargos de supervisão e atendimento para validar, de forma fraudulenta, cartões de gratuidade para idosos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os envolvidos inseriam no sistema CPFs inexistentes, documentos falsificados e imagens faciais geradas por inteligência artificial. As validações ocorriam, na maioria das vezes, fora do horário regular de expediente, especialmente entre 21h e 6h, o que levantou suspeitas após auditoria.

Os cartões aprovados não eram entregues a beneficiários reais e, posteriormente, eram utilizados por terceiros, com registros biométricos incompatíveis com os dados cadastrados.

A operação da Delegacia de Defraudações (DDEF) tem como objetivo interromper o esquema, reunir novas provas e responsabilizar os envolvidos, enquanto as investigações continuam para apurar a extensão do prejuízo e identificar possíveis outros participantes.