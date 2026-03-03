Zelda Mello anuncia aposentadoria e se despede da TV Globo após 30 anos

Durante 30 anos, a voz e a presença de Zelda Mello fizeram parte da rotina de milhares de brasileiros. Nesta segunda-feira 2, a repórter anunciou que está se aposentando da TV Globo e encerrando um ciclo profissional que atravessou gerações do telejornalismo.

A decisão, segundo ela, não foi repentina. Em vídeo publicado nas redes sociais, explicou que vinha amadurecendo a ideia desde o ano passado. "Desde o ano passado, venho externando a minha vontade de parar, reavaliar as coisas, cuidar da minha família, da minha saúde e um pouco de mim. São 30 anos de trajetória", afirmou.

Zelda fez questão de ressaltar que a saída aconteceu de forma alinhada e tranquila. "É uma saída leve, tranquila, com muito amor no coração."

Gratidão ao público e à equipe

Ao comunicar a aposentadoria, a jornalista também demonstrou gratidão pelo público que a acompanhou ao longo das décadas. "Agradeço demais a todos vocês que me receberam em suas casas durante essas três décadas, que depositaram confiança e carinho no meu desempenho", disse.

Na redação, a despedida foi marcada por aplausos e homenagens. Colegas compartilharam fotos, mensagens e lembranças dos bastidores, destacando não apenas a trajetória profissional, mas o perfil generoso e afetuoso da repórter no dia a dia.

Jornalistas da própria Globo e também de outras emissoras deixaram comentários celebrando a carreira construída com consistência, responsabilidade e proximidade com o público.

'Ciclo que se fecha'

Ao falar sobre o futuro, Zelda foi direta: "É um ciclo que se fecha. Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas, por enquanto, meu plano é descansar", afirmou.

A jornalista contou que pretende aproveitar o tempo para cuidar de questões pessoais que ficaram em segundo plano durante a rotina intensa da reportagem marcada por plantões, coberturas e compromissos constantes.

Ela também comentou que continuará ativa nas redes sociais, mantendo contato com quem acompanhou sua trajetória, ainda que em um ritmo diferente.

Uma carreira marcada pela presença

Ao longo de três décadas na televisão, Zelda Mello acompanhou transformações profundas no jornalismo e na forma de fazer notícia. Entre transmissões ao vivo e reportagens especiais, construiu uma imagem de firmeza diante das câmeras e de gentileza nos bastidores.

Agora, longe da rotina diária da redação, a jornalista inicia uma etapa mais voltada ao cuidado pessoal e à desaceleração escolha que, segundo ela, foi pensada com calma.

Depois de 30 anos de dedicação à notícia, Zelda troca o imediatismo do plantão pelo tempo para si. E encerra a carreira com o reconhecimento dos colegas e o carinho do público que a acompanhou ao longo da jornada.