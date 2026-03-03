BBB 26: Globo altera regra do Paredão falso e público questiona decisão

A Globo anunciou, na noite de segunda-feira, 2, uma mudança na dinâmica do Paredão falso do BBB 26. O participante mais votado pelo público para deixar a casa não ficará mais sozinho no quarto secreto: ele poderá escolher outro brother ou sister para acompanhá-lo no espaço reservado.
A novidade foi comunicada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. Segundo o apresentador, além de acompanhar a rotina da casa sem ser visto, o confinado terá a possibilidade de dividir o momento com alguém de sua escolha.
"Uma novidade, atenção: a pessoa que for para o quarto secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater, e é isso que a gente vai ver daqui. O que será que essa dupla vai tramar?", anunciou Tadeu.
Disputam o Paredão falso desta semana Alberto Cowboy, Breno Corã e Jordana Morais. O mais votado pelo público nesta terça-feira, 3, deixará a casa temporariamente, mas seguirá no jogo no quarto secreto.
Repercussão nas redes
A alteração provocou reação imediata nas redes sociais. Parte do público apontou que a mudança não havia sido mencionada quando o Paredão falso foi anunciado e questionou o impacto da decisão no andamento do jogo. Internautas também levantaram suspeitas de favorecimento a participantes específicos, incluindo Ana Paula Renault.