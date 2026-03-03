'Ela se sentia culpada e queria desistir da vida', diz mãe de vítima de estupro coletivo no Rio

A mãe da adolescente vítima de um estupro coletivo em Copacabana, na zona sul do Rio, afirmou que sua filha "se sentia culpada e queria desistir da vida". A mulher, que não teve seu nome divulgado, concedeu entrevista na segunda-feira, 2, ao Jornal Nacional, da TV Globo.

"Logo assim que ocorreu, ela se sentia muito culpada e dizia que queria desistir da vida, por vergonha, porque achava que por onde passasse todo mundo ia apontar como estuprada e como culpada. Ela está conseguindo se conscientizar que não tem culpa, de que não está sozinha e de que ela importa. E que o 'não' dela é muito precioso e importa", afirmou a mãe da vítima. "Eu só quero que eles paguem, porque não tem que haver outras vítimas."

A Justiça do Rio expediu mandados de prisão contra os quatro maiores de idade. O Disque Denúncia da Polícia Civil do Rio divulgou, no domingo, 1º, um cartaz para ajudar na localização dos jovens considerados foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18; Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19; e João Gabriel Xavier Bertho, 19.

Em nota enviada ao Estadão, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou "com veemência" a ocorrência de estupro e emboscada. Afirmou que ele não tem nenhum histórico de violência e que, até o momento, não teve oportunidade de ser ouvido para se defender. A reportagem tenta contato com a defesa dos demais suspeitos.

O que aconteceu

Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

O adolescente que convidou a vítima, e que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude.